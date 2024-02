Educação investe na manutenção e segurança das unidades de ensino

Com o intuito de garantir a segurança e o bem-estar dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação está coordenando o cronograma de roçagem e poda nas escolas municipais e também fez a contratação de uma empresa especializada para a instalação de gradis de segurança e alambrados em algumas unidades.

Ambos os serviços foram custeados com recursos próprios da pasta. Os gradis e alambrados foram instalados em cinco escolas e o investimento foi de R$ 194.815,28. Já para a roçagem e as podas nas unidades o custo foi de R$ 81.750,84.

“Essas ações ampliam as manutenções e cuidados frequentes com as nossas escolas e permitem a oferta de ambientes sempre limpos, seguros e adequados para nossos alunos e nossas equipes escolares”, disse a secretária de Educação, Regina de Santana Lago Gracini.

A manutenção das unidades escolares é realizada de maneira periódica e atende as determinações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/1996.