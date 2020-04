Educação lança plataforma digital de aprendizagem

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Educação lançou uma plataforma para oferecer atividades educacionais aos alunos que se encontram em recesso escolar e isolamento social em virtude do combate ao coronavírus.

A Secretaria utilizará a plataforma do Google Classrooms e possuirá um acervo digital livros, jogos e atividades complementares que abrangerão o lúdico e o pedagógico. Esta é uma iniciativa que visa preencher com conhecimento os horários livres na rotina dos alunos da rede municipal de ensino e, por isso, não serão obrigatórias e não contabilizará presença.

Inicialmente a sala do Ensino Infantil já está disponível para acesso, mas ainda em fase de testes. Por isso, pedimos para que as mães acessem e usem o material disponível na plataforma com seus filhos.

Os conteúdos, selecionados e pensados pela equipe pedagógica do município, serão diferenciados para os alunos da Educação Infantil, Fundamental I e II, EJA e Educação Inclusiva.

A plataforma também funciona como um meio das mães conversarem com os professores e gestores por meio de comentários, para acessar a plataforma é só seguir os 5 passos abaixo:

Acesse: https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom

1 – Clique em “Acesse o Google Sala de Aula”

2 – Faça o login com um e-mail Google

3 – Clique no sinal de mais (+) no canto superior direito do site

4 – Clique em “Participar da turma”

5 – Digite o código de acesso da sua turma, esse código será passado para cada aluno da sala, no caso da sala inicial são para todos os alunos do ensino infantil, código de acesso: avx7w6k