EDUCAÇÃO: O curso terá início ainda neste mês e será dividido em oito módulos, as aulas acontecem duas vezes por semana no Centro de Educação Municipal Ambiental do município de Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, oferece curso de capacitação aos produtores rurais do município. O curso Programa Feira do Produtor Rural é desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e propicia a aprendizagem, capacitação e meio de comercialização dos produtos produzidos pelos agricultores rurais da cidade.

O curso terá início ainda neste mês e será dividido em oito módulos. As aulas acontecem duas vezes por semana no Centro de Educação Municipal Ambiental do município de Jaguariúna. Até novembro os alunos do curso já estarão aptos a venderem seus produtos na Feira do Produtor Rural de Jaguariúna.

Aos produtores rurais que tiverem interesse no curso, as inscrições ainda podem ser realizadas até o final dessa semana pelo telefone (19) 3867-3073. Os pré-requisitos para participar do curso são: apresentar CNPJ de produtor rural e residir preferencialmente no município de Jaguariúna.

Esse curso é oferecido uma vez por ano e estimula a produção agropecuária nas propriedades do município. Nas suas aulas teóricas e práticas, o curso ensina desde a construção dos stands da feira até a comercialização dos produtos.

Segundo Aline Grangelli Catão, diretora de Agropecuária e Meio Ambiente, o curso valoriza o produtor local. “A importância dos produtores fazerem esse curso é que os consumidores têm garantia da qualidade dos produtos, sabem a origem do que estão consumindo e como tudo foi manuseado. Quanto mais produtores interessados em vender seus produtos na feira, mais cresce a variedade de produtos oferecidos.”