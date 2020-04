Educação tem duas obras terceirizadas em fase final

As obras de construção da quadra coberta da EMEB ‘Dr. Marco Antonio Libano dos Santos’, no bairro Istor Luppi, e da reforma da EMEB ‘Profa. Maria Luiza Cruz Coelho’, no bairro Prados, estão em fase final. Ambas são obras terceirizadas, financiadas com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal, e continuaram mesmo no período de quarentena.

A quadra coberta da EMEB ‘Dr. Marco Antonio Libano dos Santos’ está sendo construída com o objetivo de atender um pedido antigo de alunos e professores de Educação Física, visto que a escola não possui quadra e as aulas eram realizadas no pátio junto ao refeitório e no mesmo espaço do recreio. A obra está sob responsabilidade da Construtora Guimarães com valor total de R$ 291.526,21.

Já a reforma geral do prédio da EMEB ‘Profa. Maria Luiza Cruz Coelho’ era necessária porque a escola estava fechada desde 2018 e os alunos estavam sendo atendidos no antigo prédio do CEI ‘Wilma De Toledo Barros Munhoz’. Após a entrega da reforma, prevista para o fim do mês, a escola voltará a atender alunos de pré-escola com idades de quatro e cinco anos. A obra tem custo total de R$ 244.032,12 e está sendo executada pela Construtora FEC.

