Eleição define novo quadro do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu para os próximos quatro anos

Estão definidos os cinco novos membros que ocuparão o quadro do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu no período entre 10 de janeiro de 2024 e 9 de janeiro de 2028. A definição aconteceu por meio de uma eleição realizada no último domingo, dia 1° de outubro, nas dependências das Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI). Puderam participar da votação os cidadãos com situação eleitoral regular em Mogi Guaçu.

Os novos membros do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu eleitos foram: Hudson Reuel Lira dos Santos (306 votos), Andrea Ap. de Souza (275 votos), Solange Heloisa da Silva (248 votos), Marcos Vinicius de Mello (246 votos) e Adilson Cândido de Almeida (245 votos). Ficaram como suplentes: Ana Carolina de Andrade Costa Florêncio, (182 votos), Viviane Graziela Rosa Borges da Silva (118 votos), Eliana Ap. Faria de Araújo (103 votos), Maria Goreti de Souza (100 votos) e Audrey Mariane Ferreira Bonaretti (56 votos).

No total, foram contabilizados 1.883 votos, sendo quatro nulos. Vale lembrar que ao final do atual mandado existe a possibilidade de reeleição. A votação aconteceu por meio de urnas manuais e cabines disponibilizadas pelo Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu. O processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar é administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

“Todo o processo de eleição ocorreu de forma tranquila, de uma forma bem ordeira, não tivemos intercorrência nenhuma. Contamos com a participação dos servidores públicos de diversas Secretarias e representantes da sociedade civil. Nós da CMDCA já estamos iniciando um procedimento para que os novos conselheiros tutelares sejam treinados para aprimorar a função que vão exercer”, afirmou Jony Cezar de Lima Curcio, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Votos contabilizados

1º Hudson Reuel Lira dos Santos – 306 votos

2º Andrea Ap. de Souza – 275 votos

3º Solange Heloisa da Silva – 248 votos

4º Marcos Vinicius de Mello – 246 votos

5º Adilson Cândido de Almeida – 245 votos

6º Ana Carolina de Andrade Costa Florêncio – 182 votos

7º Viviane Graziela Rosa Borges da Silva – 118 votos

8º Eliana Ap. Faria de Araújo – 103 votos

9º Maria Goreti de Souza – 100 votos

10º Audrey Mariane Ferreira Bonaretti – 56 votos