Eleição: mais de 12 toneladas de panfletos e “santinhos” foram recolhidos de ruas e calçadas

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Dado é da varrição de domingo, 6 de outubro, dia das eleições municipais, até a manhã de 8, terça-feira; limpeza continua em outras regiões de Campinas

As equipes do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas, recolheram, até a manhã desta terça-feira, 8 de outubro, 12 toneladas de panfletos e “santinhos”, desde o domingo, 6 de outubro, dia das eleições municipais. O trabalho de limpeza já passou por áreas de 43 escolas, desde domingo.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a expectativa é reciclar pelo menos 40% desse material. A força-tarefa foi no domingo, dia das eleições, com o trabalho de 70 varredores em 31 locais de votação. A operação especial também envolveu sete veículos e caminhões cata-treco. O DLU também contou com oito fiscais e 15 servidores de plantão.

As equipes recolheram os resíduos jogados no chão em áreas de escolas da região central e em bairros como Guanabara, Jardim Brasil, Vila Industrial, Bonfim, Jardim Nova Europa, Taquaral, Botafogo, Parque Itália, Cambuí, Bosque, Vila Itapura, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Nova Campinas, São Bernardo, Jardim Leonor, Jardim Flamboyant, Jardim Campos Elíseos, Ponte Preta, Jardim Ipaussurama, Vila Castelo Branco, Vila União, Jardim Campos Elíseos, entre outros.

Mesmo com equipes exclusivas para limpeza no dia das eleições e serviço de varrição, a orientação era para que a população não jogasse e nunca jogue nenhum tipo de lixo no chão. O lixo jogado no chão é levado pela água da chuva e entope as galerias de águas pluviais, também atrai insetos e outros bichos. Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos os cidadãos.