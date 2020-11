Elektro prepara esquema especial para as eleições municipais

A Elektro está preparada para atuar emergencialmente durante o período de votação nas Eleições 2020, que ocorrerá no domingo, 15 de novembro. A empresa que distribui energia para 223 municípios no interior do Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, adotou um plano especial de atendimento visando garantir o fornecimento de energia para o processo eleitoral.

A Elektro estará com equipes de prontidão, durante 24 horas, posicionadas estrategicamente, até a totalização final dos votos e publicação oficial dos resultados. O esquema especial vai garantir o atendimento, com agilidade, de qualquer possível ocorrência. Durante o dia de votação, serão evitados desligamentos programados nos locais que possam impactar o processo eleitoral.

Adicionalmente, foi disponibilizado um número de telefone exclusivo de contato emergencial, para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Por meio desse número o TRE poderá, rapidamente, entrar em contato com o Centro de Operação da Elektro de forma a garantir a troca das informações necessárias, em tempo real, e agilidade no restabelecimento de energia em qualquer unidade de votação, em caso de interrupção.

A distribuidora também mobilizou um forte contingente de profissionais que estarão de prontidão para atuar em caso de emergência. Na falta de energia, será dada prioridade de restabelecimento para as escolas e demais locais de votação, além do atendimento especial, já existente, a unidades de saúde, bombeiros e polícia.

Os serviços de atendimento via Call Center estarão com escala especial e com equipes de sobreaviso para atender um eventual aumento de demanda. A empresa também fará acompanhamento das condições meteorológicas, previstas para o domingo de votação, possibilitando a adoção de medidas preventivas, necessárias em caso de eventuais condições de tempo adversas.

Propaganda

A distribuidora esclarece também que não autorizam a utilização de postes para fixação de propagandas de qualquer natureza. A empresa segue as normas sobre propaganda, editadas pelo Poder Público Municipal e pelo TRE, a quem compete a fiscalização e aplicação de sanções em caso de descumprimento.