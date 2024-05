Elevadores do Hospital Municipal passam por processo de modernização

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesse mês de maio o processo de reforma e modernização dos três elevadores do Hospital Municipal. A empresa Ultron Elevadores Ltda – ME, que foi a vencedora do processo de licitação, está executando o trabalho sob supervisão do setor de manutenção do hospital.

São três elevadores da Marca Atlas Schindler com capacidade de 1.350 kg cada (um com quatro paradas, um com cinco e um com seis) que passarão pelo processo de troca do comando completo, incluindo fiação completa do poço e fiação da cabina, e troca das botoeiras dos andares e da cabina. “É um trabalho muito importante que está sendo executado e que visa a segurança e bem-estar de todos os nossos servidores, pacientes e visitantes que usam esses elevadores diariamente”, destacou o prefeito Toninho Bellini.

Nessa primeira etapa, um dos elevadores de serviço permaneceu interditado desde o dia 19 de maio para a manutenção e foi concluído nessa quarta-feira, 29. Na próxima semana, o trabalho será feito no Elevador Social. Os visitantes serão orientados a usarem os elevadores de serviço.

Após conclusão dos três elevadores, ainda está prevista a manutenção da pintura e das placas de iluminação interna.