Em 1 mês, casos de Covid-19 crescem mais de 6 mil% em Artur Nogueira

Apesar disso, taxas de internação hospitalar permanecem estáveis e secretária de Saúde atribui ao sucesso da vacinação

Nas últimas semanas, o município registrou um aumento significativo de pacientes que procuraram a tenda Covid, do Pronto Socorro Municipal, com sintomas gripais. Como resultado, os casos positivos da doença cresceram mais 6 mil% em um período de 1 mês em Artur Nogueira. Os dados foram obtidos a partir do Boletim Covid emitido diariamente pela Prefeitura Municipal.

Assim como consta no documento divulgado no dia 11 de dezembro de 2021, Artur Nogueira possuía apenas 10 casos ativos. No entanto, o número de contaminados saltou para 619 em 11 de janeiro de 2022. A diferença apresentada nos últimos 30 dias configura um aumento de 6.190% de positivados.

Nesta terça-feira (11), por exemplo, a cidade registrou um recorde de casos confirmados em um mesmo dia. Em um prazo de 24 horas, foram notificados 114 casos positivos da doença.

CASOS LEVES X VACINAÇÃO

Apesar disso, as taxas de internação hospitalar permanecem estáveis. Até esta terça-feira, havia apenas dois pacientes internados por complicações da doença, sendo que um está alojado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outro em um leito de enfermaria. Ambos estão internados em hospitais fora do município.

A secretária municipal de Saúde, Angela Pulz Delgado, acredita que os casos têm se manifestado de forma mais leve graças ao avanço da vacinação em Artur Nogueira. “Imunizamos mais de 80% da população com a primeira dose e cerca de 70% dos moradores estão com o esquema vacinal com duas doses. Não temos dúvida de que essas porcentagens têm colaborado para que os leitos continuem vazios e nossa população em segurança”, frisou.

DIA V

A fim de evitar o contágio e amenizar os sintomas da doença, a secretaria de Saúde tem investido em Dias V de vacinação. A próxima ação de imunização acontece neste sábado (15), das 8h às 15h, nos supermercados Guidolin Central II, Pague Menos e Buona Gente. Serão aplicadas primeiras, segundas e doses adicionais.

“Realizamos dezenas de Dias V em 2021 e em 2022 não será diferente. Logo mais poderemos vacinar nossas crianças, o que fará com que a porcentagem de imunizados cresça ainda mais. Saúde é, e sempre será prioridade nessa gestão”, destacou a titular da pasta.