Em 1 mês de mandato, prefeito de Santo Antônio de Posse conquista novas ambulâncias

No dia 23 de janeiro, o prefeito Ricardo Cortez junto ao Secretário Municipal de Saúde Paulo José Rodrigues de Souza, estiveram em São Paulo junto ao governador Tarcísio Freitas na reunião de apresentação do Centro de Operações de Emergências (COE), do combate ao Aedes aegypt, mosquito causador da dengue.

No evento, entregaram ao chefe de Estado, um pedido de novas ambulâncias para o município, e nesta segunda-feira (3), dois novos veículos chegaram à Santo Antônio de Posse.

A conquista veio através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com intermédio do secretário estadual da pasta Eleuses Paiva e da secretária-executiva da Saúde, Priscila Perdicaris.

“É um momento muito gratificante para mim e para o Preto e tenho certeza que para todo o município, passamos por uma situação muito difícil com o incêndio em novembro mas tenho certeza que com muito trabalho e dedicação, vamos conseguir renovar toda a frota da saúde,” completou.