EM 30 HORAS, CIDADE REGISTRA QUASE VOLUME DE CHUVA ESPERADO PARA TODO O MÊS DE MARÇO

O volume de chuva que caiu em Mogi Mirim, de sábado (4) até o final de domingo (5), foi o grande causador dos alagamentos e demais transtornos registrados em diversos pontos da cidade.

De acordo com a medição da Estação Pluviométrica do Horto Florestal, localizada no Aterrado, foram 120 milímetros de chuva em um período de 30 horas. Para se ter uma ideia de como esse volume é alto, a previsão para todo o mês de março era de 167 milímetros.

A Vila Santa Eliza, nas proximidades do Zoológico Municipal, foi um dos bairros mais afetados. Isso porque, o córrego do Horto transbordou e invadiu várias casas.

Na Rua Professor José Leme do Prado, por exemplo, o muro dos fundos de uma residência e a parede de outra casa vizinha foram derrubados pela força da água.

No local, a Prefeitura, por meio da Assistência Social, realizou um atendimento às famílias, sendo que algumas delas aceitaram passar a noite na “Casa de Passagem”, enquanto que outras se abrigaram em parentes.

Nesta segunda-feira (6), uma campanha que visa arrecadar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, colchões, vestimenta, roupas de cama e alimentos foi iniciada em prol de seis famílias que perderam tudo o que tinham.

Os estragos também foram registrados em outros pontos como no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tuiuti, onde parte da parede de contenção do córrego Santo Antônio foi destruída.

O domingo foi de muito trabalho por parte da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que realizaram uma série de vistorias nos córregos e nas pistas mais afetadas pela chuva.