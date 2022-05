Em Americana, o chão vai tremer!

Montaria em touros, cutiano e três tambores são as modalidades esportivas na disputa pela fivela mais desejada do país

O chão vai tremer e o bicho vai pegar na arena da 34ª edição da Festa do Peão de Americana com as provas de montaria em touros, cutiano e três tambores. Os melhores atletas do Brasil e do mundo estarão reunidos em competições de tirar o fôlego entre os dias 10 e 19 de junho.

A adrenalina começa já no dia de abertura da maior festa do país com as disputas das três modalidades. Nos Três Tambores, única que permite a participação feminina, a velocidade não é o principal requisito. A sintonia entre a amazona e o animal é fundamental para que o percurso de contorno entre os três tambores, distribuídos em forma triangular e distantes 30 metros um do outro, seja feito no menor tempo possível e, o mais importante: sem que nenhum deles caia. Nesta prova, que terá as eliminatórias no primeiro fim de semana, o lugar mais alto do podium é garantido, na maioria das vezes por milésimos de segundos.

No cutiano, modalidade em cavalos criada no Brasil, é preciso que o atleta, durante os 8 segundos, permaneça com os pés localizados na altura do pescoço do animal e somente com uma das mãos nas rédeas. A mão livre não pode encostar no cavalo ou no próprio corpo. Tudo isso, claro, para tornar a disputa mais acirrada e eletrizante. E quem pensa que cavalo não pula, nunca foi num rodeio! Antonio Jucelino Costa, José Leal Neto, Altamiro Lima e Rodrigo Pedro Rosa sabem bem. Os competidores terão pela frente nada mais nada menos que “Artista”, “Paixão Caipira” e “Folião”, alguns animais duros na queda e que fazem de tudo para dificultar a vida do peão. É emoção do início ao fim!

E se a competição é acirrada no cutiano, na montaria em touros é igual. A diferença é que, além de imprevisíveis, os animais pesam quase uma tonelada. O esporte mais radical do planeta aterrissa em Americana para dois finais de semana excepcionais. No primeiro, acontece a 6ª etapa da PBR Brazil, o maior e mais respeitado campeonato de montaria em touros do mundo. No segundo, um modelo de competição exclusivo da PBR para Festa de Americana, o Iron Cowboy.

Na primeira semana – dias 10, 11 e 12 – os competidores disputam a fivela de Americana, considerada um grande celeiro de campeões. Para isso, cada um dos atletas precisa mostrar o equilíbrio e força sobre o animal durante os oito segundos que se tornam uma eternidade quando os animais selecionados para a competição são os melhores do Brasil. E se engana quem pensa que homem e animal disputam na arena. Os atletas (sim, os touros também são considerados atletas) somam nota e, a melhor performance, leva o topo do ranking.

Os melhores atletas da 6ª etapa da PBR Brazil têm a chance de disputar o Iron Cowboy, um modelo de competição que no Brasil só ocorre em Americana. Nos dias 17 e 18 eles somam pontos para a grande disputa no estilo mata-mata que acontece no domingo, 19. Sorteados em chaves, a cada round, um competidor é eliminado. O melhor, em todas as disputas, recebe o título de Cowboy de Ferro!

A Festa do Peão de Americana possui a melhor premiação da PBR Brazil, com mais de R $100 mil e, claro, pontuação no ranking mundial da entidade.

Preparados?

Os ingressos estão à venda pelo site www.totalacesso.com, no Clube dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br.

Imagens das provas em https://drive.google.com/drive/folders/1U2lJI_5eFo643VeilKfUaoyds5jongY_

Serviço:

34ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA (Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião, Americana)

Credenciamento de imprensa: https://www.festadopeaodeamericana.com.br/imprensa.html

Shows:

· 10/06 (sexta): Henrique & Juliano / Barões da Pisadinha / Guilherme e Benuto

· 11/06 (sábado): Gusttavo Lima / Edson e Hudson / César Menotti & Fabiano

· 12/06 (domingo): Luan Santana / Pedro Sampaio

· 15/06 (quarta): Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone) / Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius (Lounge/Americana Hall)

· 17/06 (sexta): Maiara & Maraísa / Alok / Hugo e Guilherme

· 18/06 (sábado): Jorge & Mateus / Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto / Dj Sevenn

· 19/06 (domingo): Chitãozinho & Xororó tour ‘Evidências’