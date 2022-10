Em Amparo, em todas as unidades da Zona Urbana e USF Rosas é possível vacinar-se de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13 hora

A partir de segunda-feira, 24, a Prefeitura de Amparo, através da

Secretaria de Saúde inicia a vacinação contra a Covid-19, para a

segunda dose de reforço (quarta dose), para pessoas acima de 18 anos. A

cidade também está imunizando crianças a partir de 3 anos, para a

primeira dose.

Em Amparo, em todas as unidades da Zona Urbana e USF Rosas é possível

vacinar-se de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13 horas.

No meio de semana, o usuário encontra horários estendidos de segunda a

sexta-feira, das 17 às 19 horas, no USF São Dimas. Às terças e

quintas-feiras tem vacinação no Centro e às quartas-feiras, na USF

Moreirinha.

A vacina Pfizer permanecerá centralizada na Unidade Centro, que

atenderá o público na faixa etária de 5 anos e crianças e

adolescentes de 5 a 17 anos imunossuprimidos.

*Confira também os dias e horários nas unidades da Zona Rural*

Nos Pedrosos, a vacinação acontece às terças e sextas-feiras, das 8

às 14h30, para adultos e às quintas-feiras, no mesmo horário, para

crianças.

Já na USF Boa Vereda, a vacinação contra a Covid-19, acontece às

terças e quintas-feiras das 8h30 às 14 horas e para Tríplice Viral e

Febre Amarela às quintas-feiras das 8h30 às 14 horas.

Na USF Marp, no Pantaleão, tem vacinação contra a Covid-19, todas as

quartas e sextas-feiras das 8 às 11h30 e das 13 às 15h30. Com a Pfizer

infantil, a imunização acontece às quinta-feiras, das 8 às 10 e das

13 às 15h30, para a faixa etária de 5 anos.

