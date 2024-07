Em cerimônia emocionante, Prefeitura inaugura Casa da Juventude em Artur Nogueira

Prédio leva o nome da jovem Nassara de Queros Sartori, que faleceu em um acidente em 2023; cerimônia aconteceu nesta segunda (1º)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento, inaugurou a Casa da Juventude “Nassara de Queros Sartori” na tarde nesta segunda-feira (1º). O local será dedicado à formação profissional e cultural dos jovens nogueirenses.

Participaram da cerimônia o prefeito Lucas Sia (PL); a secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni; o secretário de Planejamento Fernando Arrivabene; o vereador e líder de governo Melinho Tagliari (PL); o presidente da Câmara Adalberto Di Lábio (PSD); e os vereadores Henrique Teles (MDB), Nando do Gás (PSDB), Beto Baiano (PRD), Zezé da Saúde (PRD) e Zé Pedro Paes (PSD); o secretário de Estado da Justiça e Cidadania em exercício Raul Sanchez; coordenador de Políticas para a Juventude no Estado de São Paulo Juliano Borges; e secretários municipais.

Também marcaram presença na inauguração a família da jovem homenageada Macedônio (pai), Maria José (mãe) e Kiara Sartori (irmã), além de moradores da região.

O chefe do Poder Executivo Municipal, Lucas Sia (PL), enfatizou o compromisso da Administração Municipal com o futuro dos jovens.

“Essa inauguração representa nosso compromisso com o desenvolvimento das novas gerações. Este espaço não é apenas um prédio, mas um símbolo de oportunidades e esperança. Estamos investindo nos jovens porque acreditamos que eles são a chave para o progresso e a inovação em Artur Nogueira. Queremos que cada jovem nogueirense tenha as ferramentas e o suporte necessário para construir um futuro brilhante e promissor,” afirmou o prefeito.

HOMENAGEM

O prédio recebeu o nome de “Nassara de Queros Sartori” em homenagem à jovem que faleceu em 2023 aos 28 anos, vítima de um acidente de moto. O Projeto de Lei (PL) é de autoria do vereador Henrique Teles (MDB).

Maria José Sartori, mãe da homenageada, expressou satisfação com a inauguração da Casa da Juventude. “aspas da mãe da nassara”.

INVESTIMENTO

A construção do espaço foi possível graças à conquista de R$ 790 mil do Governo de São Paulo, anunciada durante a cerimônia de inauguração do Poupatempo. A Administração Municipal investiu um total de R$ 908.211,03 na obra, com uma contrapartida de R$ 118.211,03.

A Casa da Juventude está localizada na Rua João Luiz Machado, nº 373, Jardim Bela Vista II.

O QUE A CASA OFERECE

A área contará com infraestrutura para ajudar os jovens no início da vida profissional. O ambiente atenderá moradores e moradoras e proporcionará ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, além de área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios para o público juvenil.