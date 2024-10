Em comemoração ao Dia do Servidor, Prefeitura antecipa vale-alimentação

A Prefeitura de Campinas vai antecipar o auxílio-alimentação dos servidores municipais. O benefício, que normalmente é liberado no dia 1º de cada mês, estará disponível já na segunda-feira, 28 de outubro. A antecipação se dá em razão do Dia do Servidor Público.

“Os servidores são a parte mais importante da engrenagem da máquina pública. A antecipação é um reconhecimento para aqueles que fazem as políticas públicas acontecerem”, disse a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira.

O auxílio alimentação hoje é de R$ 1.772,37. A ação beneficia mais de 15,6 mil servidores da ativa, que recebem o benefício.