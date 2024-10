Em comemoração aos seus 25 anos, Museu de História Natural promove ação educativa

No próximo dia 22 de outubro, o Museu de História Natural de Itapira abrirá em horário especial para abrigar uma ação educativa especial organizada em parceria com os alunos do 1º ano do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Itapira. Sob a orientação do professor de fundamentos de filosofia e educação, José Carlos Simão Cardoso Júnior – que também é o coordenador dos Museus de Itapira – e da coordenadora do curso de Pedagogia, Cristina Lucon, os estudantes desenvolveram atividades que exploram o conceito de trabalho na natureza com base em pensadores como John Dewey e Karl Marx.

A ação, que é comemorativa ao aniversário de 25 anos do Museu de História Natural – celebrado no dia 24 de outubro – propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos e a natureza, além da divisão de trabalho entre os insetos sociais e sua analogia com a sociedade humana. Divididos em dois grupos, os alunos abordarão a vida de formigas e abelhas. O grupo das formigas trabalhará com temas como o ciclo de vida, produtos utilizados pela colônia e os benefícios para o ambiente. O mesmo será feito pelo grupo que estudará as abelhas. Essas apresentações pretendem levar o público a refletir sobre a divisão de tarefas e o conceito de cidadania.

Além dessa atividade, os alunos do curso de Biomedicina participarão com uma ação voltada para a prevenção do câncer de mama, em referência ao movimento Outubro Rosa. Essa atividade acontecerá na parte externa do museu.

O evento será gratuito e ocorrerá das 19h30 às 21h30. A ação é aberta ao público em geral, com destaque para a participação de alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) da EMEB “Professor João Simões”.