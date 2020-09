Em evento inédito, prefeito Gustavo Reis é lançado candidato à reeleição em Jaguariúna

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), e a vice-prefeita, Rita Bergamasco (MDB), foram lançados oficialmente candidatos à reeleição na noite deste sábado, dia 5 de setembro, em evento inédito realizado no formato “drive-in”, na Red Eventos, em Jaguariúna. Também foi lançada a chapa de candidatos a vereador pela coligação “Jaguariúna Avança”, formada por MDB, Cidadania, DEM, Republicanos, PRTB, PDT, PSL, PL, PTC e PSB.

Em seu discurso, o prefeito reforçou suas propostas de continuidade dos avanços conquistados em Jaguariúna ao longo dos últimos quatro anos e reafirmou seu compromisso de “administrar para as pessoas”, com atenção especial para as áreas de saúde, educação, assistência social e moradia popular.

“Hoje é uma festa da democracia. Estamos aqui oficializando e ratificando nossa candidatura de prefeito, vice-prefeita e vereadores para as eleições. E vocês são muito especiais, vieram participar desse evento para nos apoiar. Estamos todos unidos rumo à vitória em 15 de novembro. Minha gratidão a todos vocês”, disse Gustavo Reis, em seu discurso.

“A gente se reinventou. Olha aqui esse evento. É claro que seria bacana ter aquele calor humano, a gente poder se abraçar, mas a gente conseguiu driblar isso. Hoje somos mais solidários, estamos todos juntos”, complementou a vice Rita Bergamasco.

EVENTO INÉDITO

O evento, em si, foi uma novidade dentro da política. Por causa da pandemia de coronavírus e das medidas de distanciamento social previstas na quarentena, a convenção – fechada ao público – foi feita em um formato nunca antes registrado, no modelo “drive-in” – os convidados participaram dentro de seus próprios veículos e seguiram regras de distanciamento e higiene.

As palmas foram substituídas por “buzinaços” e luzes acesas e os participantes puderam interagir diretamente enviando mensagens por meio de aplicativo. Além do palco com a presença dos candidatos, o evento também contou com telões e transmissão simultânea, e o som podia ser ouvido dentro dos carros, por meio de uma das frequências de rádio.

MANDATO

O prefeito Gustavo Reis foi eleito em 2016 para o mandato 2017-2020 e tentará continuar à frente da Prefeitura de Jaguariúna nas eleições de 15 de novembro deste ano para o mandato 2021-2024. Gustavo Reis também foi prefeito da cidade no mandato de 2009-2012. A atual gestão de Gustavo Reis é uma das mais bem avaliadas no Índice Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), pesquisa de opinião pública sobre os serviços públicos prestados nos municípios.