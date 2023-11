Em fase de construção, piscinão do São Vicente já mostra eficácia durante fortes chuvas

Bairro registrou 74.7 mm nesta quinta e, anos atrás, seria suficiente para inundar casas; iniciativa da Prefeitura de Artur Nogueira promete acabar com enchentes

Sob o teste das últimas chuvas intensas, o piscinão do São Vicente – em fase de construção – já provou sua eficácia. Na última quinta-feira (23), enquanto o bairro registrou 74.7 mm de chuva, o reservatório ajudou no rápido escoamento da água, impedindo que casas fossem alagadas.

Com investimento de R$ 1.328.725,50, a obra é uma iniciativa da Prefeitura para enfrentar os desafios das enchentes que há anos atingem a região durante temporais e chuvas intensas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) celebra os primeiros resultados. “Nos comprometemos com esses moradores de que resolveríamos o problema. E o excelente desempenho do piscinão nos mostra que o sofrimento deles está com os dias contados. O que eles não viram em três décadas, estão vendo em menos de três anos”, disse.

A área onde o reservatório está sendo construído corresponde ao tamanho de sete piscinas semiolímpicas, o que demonstra a importância e capacidade do piscinão. Além disso, ele será quinze vezes maior do que o já existente, representando um grande avanço na infraestrutura de drenagem da região.

Fernando Arrivabene, secretário de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação, ressaltou que, apesar das chuvas atrapalharem o andamento da obra, ela já demonstra eficácia.

“Mesmo com as condições adversas, o piscinão já está operando. O índice pluviométrico foi alto, mas o piscinão respondeu rapidamente. Em minutos, metade da água já tinha ido embora. Isso é eficiência na prática”, frisou.

Arrivabene também ressaltou que o volume de água registrado nesta quinta-feira (23) se assemelhou ao incidente de 30/12/22 que, à época, causou um terrível alagamento no bairro. “Desta vez, foram cerca de 30 minutos de chuva, e o volume maciço de água, concentrado de uma vez, poderia ter causado outro alagamento sério. A resposta rápida do piscinão fez toda a diferença”, elucidou.

SEM INVASÃO NAS CASAS

O coordenador de Defesa Civil do município, Cícero Gomes, está sempre alerta para atender a população em caso de fortes chuvas e temporais. Ele lembra que, antes da construção do piscinão, o volume registrado nesta quinta-feira já seria o suficiente para alagar diversas casas.

“Não tivemos nenhuma casa inundada. Até o escoamento foi muito mais rápido. Ontem, teríamos mais de 1 metro de água dentro das casas se não fosse o piscinão”, comparou.

Além dos 74.7 mm registrados no São Vicente, a Defesa Civil informou que choveu 81.6 mm no Vista Alegre, 74.7 mm no Jardim Carolina e 66.8 mm no Blumenau.