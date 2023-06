Em parceria com a Elektro, Prefeitura anuncia instalação de sistemas fotovoltaicos em 5 escolas de Artur Nogueira

Iniciativa pode gerar economia de até 70% no consumo energético das unidades

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, deu mais um passo significativo em direção à sustentabilidade por meio de uma parceria estratégica com a Elektro. Isso porque, foram instados sistemas solares fotovoltaicos em cinco escolas municipais, viabilizando uma economia estimada de 70% nas contas de energia.

A iniciativa pioneira faz parte do compromisso da Administração Municipal em promover a conscientização ambiental e investir em soluções limpas e eficientes. As escolas beneficiadas com a instalação desses sistemas fotovoltaicos são: EMEF Professora Alcidia Whitaker Matteis, EMEF Francisco Cardona, CEMEI Professora Denise Del’Alamo, EMEF Vereador Professor Amaro Rodrigues e Creche Yvonne de Barros da Rosa.

Ao adotar a energia solar, essas instituições de ensino geram uma economia considerável, estimada em 70% em suas contas de energia. De acordo com a secretária de Educação, Débora Sacilotto, essa economia poderá ser direcionada para investimentos adicionais em educação e melhorias nas condições de ensino, proporcionando aos estudantes um ambiente ainda mais adequado e de qualidade.

“A instalação dos sistemas solares fotovoltaicos nas escolas municipais é uma demonstração clara de nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Além de promover a economia de recursos públicos, essa parceria com a Elektro nos permite oferecer um exemplo concreto de ações sustentáveis aos nossos alunos, educando-os para um futuro mais consciente e ambientalmente responsável”, ressalta.

De acordo com a distribuidora de energia, a potência total dos sistemas fotovoltaicos instalados alcança 68,3 kWp, o que se estima gerar aproximadamente 200 MWh/ano, representando cerca de 70% do consumo energético dessas escolas.

Essa iniciativa eco-friendly complementa as medidas já adotadas pela Prefeitura, que previamente substituiu mais de 4.600 lâmpadas ineficientes por tecnologia LED, durante os anos de 2020 e 2021, visando à eficiência energética do município.

A iniciativa é mais um passo em direção ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas. Ao promover o acesso a uma energia limpa e acessível, a Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com a Elektro, contribui diretamente para o ODS 7, que visa garantir o acesso universal a uma energia confiável, sustentável, moderna e acessível para todos.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).