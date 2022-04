Em parceria com SENAI, Prefeitura de Artur Nogueira divulga inscrições para curso gratuito

Capacitação na área de Metalmecânica contará com aulas práticas 2 vezes na semana no SENAI Jaguariúna

A Prefeitura de Artur Nogueira divulga as inscrições para o curso gratuito “Aperfeiçoamento Profissional: Programação, Preparação e Operação de Centro de Usinagem CNC”. A capacitação é oferecida pelo SENAI, com apoio do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O curso terá início em 16 de maio, com término previsto em 23 de junho, sempre das 18h às 22h. As aulas teóricas serão ministradas três dias na semana na EMEF Francisco Cardona, ao passo que as aulas práticas acontecerão em dois dias da semana no SENAI Jaguariúna, cujo transporte será subsidiado pela Prefeitura.

De acordo com a Administração Municipal, para se candidatar é preciso ter concluído o ensino fundamental; ter, no mínimo, 16 anos; comprovar conhecimentos em operações de fresadora, desenho técnico mecânico e controle dimensional. Vale destacar que o conhecimento na área deve ser comprovado de alguma forma, seja por carteira de trabalho, carta da empresa ou currículo.

As inscrições ocorrerão até dia 28 de abril, no Núcleo Administrativo. No dia, o interessado deve estar munido de cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de conclusão do ensino fundamental, além de comprovante de experiência profissional na área requerida.

O Núcleo Administrativo está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, no Centro.

O CURSO

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Programação, Preparação e Operação de Centro de Usinagem CNC tem por objetivo o desenvolvimento de competências para operar, preparar e programar Centro de Usinagem a CNC selecionando estratégias adequadas para usinagem de peças, seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança.