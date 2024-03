EM REUNIÃO NA TARDE DESTA SEGUNDA-FEIRA, PREFEITURA DE JAGUARIÚNA DEFINE AÇÕES PARA MINIMIZAR IMPACTOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Prefeitura de Jaguariúna definiu novas ações para minimizar os impactos no abastecimento de água na cidade com a nova onda de calor e o aumento no aumento do consumo nos últimos dias, a exemplo do que acontece também em outros municípios da região.

Em reunião na tarde desta segunda-feira, dia 18 de março, ficou definida a intensificação do abastecimento dos reservatórios com caminhões-pipa nas regiões que apresentam maior vulnerabilidade hídrica no momento.

Participaram da reunião a vice-prefeita, Rita Bergamasco, e os secretários de Gabinete, Maria Emília Peçanha de Oliveira; de Governo, Valdir Parisi; de Negócios Jurídicos, Fabiano Urbano, e de Meio Ambiente, Matheus Ranzani Herrmann.

A Prefeitura de Jaguariúna está dobrando o volume de investimentos em melhorias do sistema de abastecimento de água do município. O Município já investiu mais de R$ 20 milhões no setor nos últimos três anos e este ano vai investir mais R$ 20 milhões. Esses investimentos já estão em fase de contratação.

Os recursos serão usados para realizar a trocar da rede da Avenida Pinto Catão, Rua Maranhão e região do Florianópolis, com o objetivo de reduzir as perdas de água nas tubulações defasadas, que chegam a mais de 40%.

Também está em fase final de construção a Estação de Tratamento de Água (ETA) 6, que, juntamente com a ETA – já entregue e em funcionamento – amplia em mais de 60% a capacidade de abastecimento de Jaguariúna, com 300 litros por segundo, suficientes para abastecer uma cidade de mais de 100 mil habitantes.

