Em segunda temporada no atual campeão japonês, Anderson Lopes mantém números expressivos e garante: “Pod

Atual campeão japonês, o Yokohama Marinos tem em Anderson Lopes uma das suas referências. Os números ajudam a entender a importância do atacante brasileiro. Em 42 jogos pela equipe japonesa são 20 vitórias, com 16 gols marcados e oito assistências. Vale ressaltar que além do título da J-League, Anderson Lopes também já comemorou pela sua atual equipe o caneco da Supercopa do Japão.

O Yokohama Marinos fez sete jogos oficiais na atual temporada. Foram cinco vitórias, um empate e somente uma derrota. Anderson Lopes esteve presente em todos os compromissos “Já começamos o ano sendo campeões e isso é muito positivo. Nos dá confiança. Individualmente também fico feliz de ter participado de todos os jogos. Estou me sentindo bem fisicamente e muito adaptado ao clube. Quero seguir aumentando os meus números de gols e assistências para ajudar o Yokohama”, declarou o camisa 11.

No próximo domingo, o Yokohama Marinos volta a campo. O confronto será válido pela Copa do Japão, fora de casa, diante do Sagan Tosu. Anderson Lopes costuma ter sucesso diante do próximo rival, afinal são três gols anotados e uma assistência dada. O atacante garante que o elenco está concentrado em fazer história e levar todos os títulos possíveis no ano. “Nós brasileiros conversamos bastante e sabemos da qualidade do nosso time. Podemos ganhar todos os títulos e estamos focados nisso. Vamos entrar 100% nas partidas, independente do adversário e da competição. Fomos bem com o título da J-League em 2022, no entanto, queremos mais nesta temporada”, garantiu o atacante.

Importante destacar que além das competições nacionais, o Yokohama Marions também disputará a Liga dos Campeões da Ásia em 2023. Por isso, Anderson Lopes ressaltou a importância de o time ter começado com bons resultados. “Sabemos que as 10 primeiras rodadas da J-League são fundamentais, pois depois o calendário começa a ficar puxado em virtude dos jogos da Ásia Champions League. Ao criar uma gordura de pontos na largada da competição, conseguiremos brigar pelo máximo de títulos na temporada”, concluiu.