Em uma semana, Projeto Retreta realiza mais de mil matrículas em Artur Nogueira

Iniciativa da Corporação Musical 24 de Junho, em parceria com a Prefeitura, oferece aulas gratuitas de música desde 2010

O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, encerrou o período de matrículas deste ano com sucesso. Na última semana, dos dias 22 a 26 de janeiro, a sede do projeto nogueirense esteve aberto às inscrições de antigos e novos alunos – totalizando desta maneira, mais 1.079 musicistas em formação.

O projeto tem como principal objetivo alcançar todas as idades, com aulas gratuitas e de instrumentos variados. “O Retreta busca, especialmente, a inclusão. Sempre respeitando os contextos de cada aluno e a vontade de aprender, e levando a mensagem que apenas a música consegue transmitir’’, declara o maestro e idealizador do projeto, Ricardo Michelino.

A iniciativa se tornou oficial em 2010, através da parceria entre a Corporação Musical e a Prefeitura de Artur Nogueira, e conta hoje conta com milhares de alunos atendidos de forma gratuita nas sedes do projeto, da Corporação, e nas escolas municipais.

O CENTENÁRIO

Este ano a cidade de Artur Nogueira celebra 75 anos de muita tradição; já a Corporação 24 de Junho comemora 100 anos de trajetória musical. Dessa maneira, o prefeito Lucas Sia (PSD) diz que a população pode esperar lindas festividades em comemoração a esses dois grandes eventos.

‘’O Projeto Retreta traz orgulho para nós, um dos pilares importantes da cultura na cidade, tornando a musicalização acessível a todos e principalmente transformando a vida de tantas pessoas. Esperamos trazer neste ano, uma linda celebração dessa história’’, destaca Sia (PSD).