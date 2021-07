Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede recurso para pavimentação da HBR-253

De Holambra O deputado federal Vanderlei Macris esteve nesta quinta-feira em Holambra para se reunir com o prefeito Fernando Capato, o vice Miguel Esperança, o presidente da Câmara, Mauro Sérgio de Oliveira, o Serjão, e os vereadores Hermindo Felix, Janderson Adriano Ribeiro (Chiba), Oriovaldo Venturini e Mario Luiz Sitta, o Sitta da Fanfarra. Durante o encontro, Capato solicitou ao parlamentar recursos para a área da Educação e também para a pavimentação asfáltica de 2,5km da HBR-253, na região do Borda da Mata.”A vicinal, que liga o bairro à SP-107, futuramente fará parte de um corredor que será fundamental para desafogar o tráfego. A pavimentação da via facilitará ainda o escoamento da produção. Trata-se um investimento importante que irá contribuir com a mobilidade urbana em nosso município”, explicou o prefeito. “Vanderlei Macris é um grande parceiro de Holambra e estou certo de que continuará se empenhando para contribuir com o desenvolvimento da cidade”.