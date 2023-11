Embrapa apresenta sistema de produção de grãos no “Empreender Três Marias 2023”

Foto: Empreender Três Marias 2023

A Embrapa Milho e Sorgo participa da terceira edição do “Empreender Três Marias 2023 – Impulsionando o que temos de melhor”. O evento acontece de 7 a 9 de novembro, no Centro de Convivência Três Marias Tênis Clube.

A iniciativa é da prefeitura da cidade da região Central mineira e do Sebrae. Os organizadores buscam dar visibilidade às possibilidades de empreendimentos na região e atrair talentos e investidores.

O projeto entre a Embrapa Milho e Sorgo e a Prefeitura Municipal de Três Marias, intitulado “Agricultura Tecnificada em Ecossistema de Inovação como Suporte ao Desenvolvimento Regional na Região de Três Marias”, integra a programação do evento.

“Estamos participando com duas palestras no painel “Oficina Agrícola”, dia 8 de novembro, a partir das 17h30. Nossa atividade tem foco na transferência de tecnologia estruturada, na inovação e na sustentabilidade, que são as bases do nosso trabalho”, diz o coordenador do projeto Sinval Lopes de Resende.

“O potencial da cultura do sorgo para compor o sistema de produção de grãos da região” será uma palestra ministrada pelo engenheiro-agrônomo Frederico José Evangelista Botelho, da Embrapa Milho e Sorgo. Em seguida, o gerente comercial Thiago Carneiro, da Destilaria Capim Branco, abordará a “Primeira usina de álcool cereal de Minas Gerais e suas contribuições para o desenvolvimento regional”.

Para saber mais informações sobre o evento e fazer sua inscrição, clique no link

https://empreendertresmarias.com.br/