Embrapa lança curso sobre manejo do maior problema fitossanitário do milho

O milho, uma das principais culturas agrícolas brasileiras, tem enfrentado um sério problema fitossanitário: o complexo de enfezamentos.

A cigarrinha-do-milho e os patógenos transmitidos por esse inseto causam enormes prejuízos. Em situações extremas, podem ocorrer perdas de até 100% da produção das lavouras.

O complexo de enfezamentos afeta o desenvolvimento das plantas, que passam a apresentar sintomas como redução de porte, folhas amareladas e/ou avermelhadas, espigas deformadas, grãos chochos, acamamento e morte prematura.

Para que o agricultor possa fazer o manejo do complexo de enfezamentos, são necessárias medidas integradas e preventivas. A fim de levar ao produtor as orientações sobre as boas práticas a serem adotadas, a Embrapa disponibiliza ao público um curso totalmente on-line e gratuito. A capacitação “Manejo da cigarrinha e do complexo de enfezamentos na cultura do milho” oferece videoaulas com pesquisadores da Embrapa, publicações técnicas e materiais exclusivos.

Com recursos didáticos de fácil acesso, os participantes aprendem a identificar a cigarrinha-do-milho, os sintomas das doenças cujos patógenos são transmitidos por esse inseto e, principalmente, conhecem quais são as medidas necessárias para evitar danos com os enfezamentos.

A capacitação on-line está estruturada em sete módulos:

1 – Complexo de enfezamentos na cultura do milho

2 – Raiado-fino ou risca-do-milho

3 – Enfezamentos do milho

4 – Cigarrinha-do-milho

6 – Medidas integradas para lidar com o complexo de enfezamentos e manejo no plantio

7 – Manejo do complexo de enfezamentos na entressafra

8 – Manejo do complexo de enfezamentos durante a safra

Para mais informações sobre o curso e inscrições, acesse: https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=490