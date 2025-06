EMBRAPA SUÍNOS E AVES

No dia 13 de junho de 2025, a Embrapa Suínos e Aves completa 50 anos de atuação, consolidando-se como uma das principais referências em pesquisa e inovação nas cadeias produtivas de suínos e aves no Brasil. A história da Embrapa começou em 26 de abril de 1973, quando o governo federal criou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária como resposta às demandas de modernização do campo. Santa Catarina foi o berço do centro de pesquisa especializado em suinocultura, oficialmente instalado em Concórdia em junho de 1975.

REUNIÃO DO COSAG DA FIESP

“A conferência (do clima) será uma oportunidade para o país mostrar ao mundo como a produção agropecuária nacional pode ser parte da solução da crise climática”. A afirmação é do presidente da COP30 e secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores (MRE), André Correa do Lago, que participou de reunião do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Fiesp.

ACORDO MERCOSUL UE

Em Paris, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, receberam das mãos da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), Emmanuelle Soubeyran, o certificado reconhecendo o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Já em relação ao Acordo Mercosul e UE, a França deve evitar ser “agressiva” em sua estratégica para impedir a adoção do tratado comercial entre União Europeia e Mercosul, afirmou o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

GRIPE AVIÁRIA

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, concedeu entrevista coletiva, na sede do Ministério, em Brasília, para atualizar a imprensa sobre a situação da gripe aviária no Brasil. Na ocasião, reforçou o compromisso do governo com a transparência, a sanidade animal e a segurança dos alimentos, destacando a eficácia do sistema brasileiro frente à emergência zoossanitária.

CRIMES AMBIENTAIS

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, parecer das Comissões de Meio Ambiente, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça ao projeto que altera a Lei de Crimes Ambientais, para incluir novas circunstâncias agravantes, como a prática de crimes que dificultem a prestação de serviços públicos ou a atuação em concurso de pessoas. O texto também aumenta as penas para crimes de incêndio em florestas.

PORTO DE SANTOS

O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, é presença confirmada no Global Agribusiness Festival (GAFFFF), considerado o maior evento de cultura agro do mundo. Organizado pela DATAGRO e apresentado pela XP e Corteva Agriscience, o GAFFFF acontece nos dias 5 e 6 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. O complexo responde por 52% das exportações do agro brasileiro.

CONSELHEIRO DA AUSTRÁLIA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) recebeu, a visita do conselheiro regional de Mudanças Climáticas da Austrália, Luke Hynes-Bishop, para discutir sobre a agenda do clima e a COP 30. Participaram da reunião o coordenador de Inteligência Comercial e Defesa de Interesses, Felipe Spaniol, o primeiro secretário da Embaixada da Austrália, Ben Padovan, a assessora de Relações Internacionais, Marina Isadora Souza, e a assessora técnica de sustentabilidade, Amanda Roza.

ARMAZENAGEM

As tarifas de armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram reajustadas em média 6,88%, e os novos valores entraram em vigor no mês de maio. A atualização, aprovada pela Diretoria Colegiada da Conab e publicada no Diário Oficial da União, visa tornar mais atrativa a atuação de armazenadores privados credenciados. O último reajuste havia sido realizado em junho de 2023.

GIRO DO LEITE

Com a missão de orientar o setor leiteiro sobre como melhorar a qualidade do leite e aperfeiçoar a produção, a Caravana Giro do Leite já atendeu mais de 15 mil produtores e participou de 5 eventos este ano. O projeto leva pesquisa e inovação para produtores diretamente no campo. (Com informações de assessorias)

