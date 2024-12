Embriaguez ao Volante em Mogi Guaçu: Motorista Colide com Veículo Estacionado e é Autuado pela PM

Na tarde do dia 5 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um veículo VW/Fox que colidiu contra um Fiat Uno Vivace estacionado em via pública.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o condutor do Fox, identificado como A., apresentando sinais claros de embriaguez, como odor de álcool, olhos vermelhos e comportamento exaltado. Além disso, ele possuía lesões faciais, mas recusou atendimento médico. O teste do etilômetro realizado no local constatou um índice de 1,39 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, muito acima do limite permitido por lei.

Diante do flagrante de alcoolemia e da impossibilidade de apresentar um condutor habilitado no momento, foram emitidos autos de infração de trânsito. Já a proprietária do Fiat Uno, que teve o para-choque dianteiro danificado, apresentou toda a documentação em conformidade com a legislação vigente.

A. foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada plantonista determinou a realização de uma contraprova por meio de coleta sanguínea em uma unidade hospitalar. Após os procedimentos, o motorista foi orientado e liberado, e o caso segue para apuração.

A PM reforça a importância de não combinar álcool e direção, prática que coloca vidas em risco e é severamente punida pela legislação.