EMEB “Prof.ª Maria Luiza Cruz Coelho” será entregue na sexta – Itapira

Será entregue nesta sexta-feira, 26, a reforma da EMEB “Prof.ª Maria Luiza Cruz Coelho”, situada no bairro Jardim Lindóia. A unidade atende 90 alunos da pré-escola de 4 a 5 anos.

A escola passou por substituição total do telhado, troca dos revestimentos das salas de aula, reforma completa da cozinha, construção de dispensa e lavanderia, banheiro acessível, playground com gramagem e brinquedos novos, substituição total da parte elétrica e hidráulica, pintura geral do prédio e ampliação da diretoria.

A empresa responsável pela obra é a construtora FEC e os recursos financeiros são do FINISA (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).