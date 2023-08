EMIA de Mogi Guaçu participa de exposição de jardins na 40ª Expoflora em Holambra

Alunos da Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA) Prof. ª Ivete Maria Bueno, por meio do convite dos arquitetos Orpheu Thomazini e Cléia Thomazini, colaboraram para duas mostras de paisagismo que representam parte da cultura e da natureza da Grécia na 40ª Expoflora, em Holambra. Os ambientes recebem o nome de Praia Grega e Festa na Casa Grega. A atual edição da Expoflora se estende até o dia 24 de setembro.

Algumas das peças presentes nas mostras foram planejadas e confeccionadas pela professora Jussara Massuia Zanco e pelas alunas Maria José Negri, Geiza de Cátia Rodrigues e Patrícia de Lima Júlio Alves, na EMIA. O convite de Orpheu Tomazini para participar da Expoflora surgiu depois de o arquiteto se interessar pelo trabalho realizado pelo EMIA no Natal promovido também em Holambra.

“Em maio desse ano, Orpheu Tomazini veio conhecer a nossa escola. A partir daí, houve grande interesse dele na oficina de cerâmica e porcelana da professora Jussara Massuia Zanco. É muito gratificante levar o trabalho da professora Jussara e seus alunos para um espaço como a Expoflora, onde pessoas do Brasil todo visitam o espaço. Só temos a agradecer o convite e o carinho de Cléia e Orpheu Thomazini”, comentou Mara Lilian Santiago, professora, coordenadora e diretora Administrativa da EMIA.

A mostra Festa na Casa Grega tem em sua maioria as cores branca e azul em toda a sua decoração. Os visitantes encontrarão jardins, simbologias do povo grego, uma mesa de jantar toda decorada, além de dezenas de olhos gregos confeccionados em porcelana e crochê por alunos do EMIA. Gerânios, begônias, bouganviles, azaleias, alecrim, tostão, samambaias e fícus elásticas são algumas das espécies de flores presentes no ambiente.

No segundo ambiente, o Praia Grega, é resgatado o pé na areia, o clima praiano e natureza do país europeu. Em um espaço verde com diversidade de samambaias, marantas, ficus elástica e palmeiras. A mostra conta também com um balcão na “praia”, no qual fica disposto esculturas de baleias, corais, tartaruga, estrelas do mar, sereias, peixes e conchas.

A Escola Municipal de Iniciação Artística Prof. ª Ivete Maria Bueno fica localizada no Centro Cultural, no Jardim Camargo. A 40ª Expoflora de Holambra será realizada até o dia 24 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h