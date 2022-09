Emoção marca a gravação do segundo DVD da carreira de Julio & Gustavo

Se não bastasse toda a linda estrutura montada no Espaço Campestre, em Paulínia, cidade do interior do Estado de São Paulo, para receber amigos e fãs que foram prestigiar a gravação do segundo DVD da carreira de Julio & Gustavo, a emoção da dupla de concretizar um sonho de tantos anos comoveu a todos os presentes na noite da última quarta-feira (28).

“Tudo isso aqui só está sendo possível, graças a cada um de vocês. Graças a vocês fãs, amigos, empresários, aos músicos aqui no palco, todos os profissionais envolvidos, equipe técnica, seguranças, enfim. Obrigado a todos vocês que de alguma forma estão participando e fazendo possível esse sonho virar realidade”, agradeceu a dupla.

“Estralando Sofrência” é o nome do projeto que contou com a gravação de 12 faixas inéditas e duas regravações. A produção musical é de Juninho Sarpa. A direção de vídeo ficou a cargo de Leonardo Nemésio, da CHvideo, e a produção executiva de Carina Santos.

JULIO & GUSTAVO

A história de Julio & Gustavo começou nos tempos do colégio, quando o violão fazia parte do material escolar de Julio. Nos intervalos das aulas, faziam uma roda com os amigos para cantar canções de estilos variados. Suas favoritas sempre foram as sertanejas, de artistas como Bruno & Marrone, Zezé di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, entre outros, que até hoje tem grande influência no gosto musical da dupla.

A música esteve presente na adolescência e juventude, para ambos. Suas famílias, também do meio musical, incentivaram cada um em suas carreiras. Julio tocou guitarra em bandas de rock, foi guitarrista e violonista de duplas sertanejas e logo depois dedicou-se a cantar. Gustavo tocou bateria em uma banda de pop rock e após, destinou-se ao sertanejo.

Foi em 2010, depois do rompimento com suas duplas antigas, que surgiu a dupla Julio & Gustavo. Ao longo dos anos, a dupla vem ganhando seu espaço, conquistando e levando um público considerável em suas apresentações, que variam de pequenas festas comemorativas, com uma versão voz e violão, a bares, festas, shows e grandes palcos, com sua banda completa.

Em 2016, lançaram o primeiro CD / DVD intitulado “Tempestade”, que é também o nome da música mais conhecida dos artistas na região. Um trabalho sério, feito com muita dedicação, respeito e amor, que tem sido reconhecido e prestigiado por quem acompanha.

Nesse mesmo álbum, foi lançada a canção “Maldito ciúme” (ao vivo), que pouco tempo depois, gerou interesse nos artistas “Guilherme & Santiago” que por livre e espontânea vontade toparam de imediato participar da faixa “Maldito ciúme”, disponível em todas as plataformas digitais.

Fãs de carteirinha de Bruno & Marrone, em 2018 gravaram o projeto “Entre amores e alguns goles”. Um acústico cheio de emoção, interpretando os maiores sucessos do passado dos seus ídolos, que está disponível nas plataformas digitais e perfis nas redes sociais de Julio & Gustavo.

Eles não contavam que esse projeto os levaria tão próximos dos seus ídolos, e assim em 2019 participaram do reality sertanejo “O Próximo Número 1 Villa Mix”, onde o apresentador era ninguém menos que Luan Santana e os jurados Bruno & Marrone. Puderam, enfim, demonstrar a admiração pelos artistas, chegando à uma final emocionante – duelando musicalmente com a dupla Clayton & Romário – e cantando aos mesmos sua canção “Beijo de varanda”.

E em 2022, em um período menos crítico da pandemia, onde a vida dos artistas volta a respirar e a andar, Julio & Gustavo vêm com um novo projeto musical, inovador com um repertório totalmente inédito, e com canções como “Estralando sofrência”, “Escrevo, mando e apago”, “Sete vidas”, que prometem qualidade e muito calor para os corações apaixonados de todos que acompanham.