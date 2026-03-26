Emprega Holambra ocorrerá neste sábado com mais de 100 oportunidades para diversos perfis

A Prefeitura de Holambra realiza neste sábado, 28 de março, das 9h às 11h, a 3ª edição do Emprega Holambra. A ação será promovida na Escola Municipal Imigrantes e tem como proposta facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho, reunindo em um único espaço empresas com vagas abertas.

Ao todo, 21 empresas já confirmaram participação, incluindo representantes de Holambra e também de cidades da região, como Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira. Serão oferecidas mais de 100 oportunidades em diferentes áreas, como comércio, serviços e indústria, contemplando ainda vagas destinadas à Melhor Idade, Jovem Aprendiz e pessoas com deficiência. “O Emprega Holambra é uma oportunidade importante para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, já que reúne diversas empresas em um único local, facilitando o contato direto entre candidatos e recrutadores”, destacou o diretor municipal de Relações Públicas e Institucionais, Reinaldo Pavão.

Para participar, é necessário comparecer com currículo atualizado e documentos pessoais. Durante o evento, os candidatos passarão por uma breve entrevista com os recrutadores das empresas participantes.

Para organizar o atendimento, a distribuição de senhas será feita das 8h às 9h, garantindo mais agilidade no fluxo de atendimento.

A Escola Municipal Imigrantes está localizada na Rua Van Aken, 170, no bairro Imigrantes.

Holambra é + Emprego

O município disponibiliza também a plataforma Holambra é + Emprego, que conecta empresas e trabalhadores de forma on-line. Por meio do sistema, é possível consultar vagas, cadastrar currículo e se candidatar às oportunidades disponíveis.

A ferramenta também permite a geração de um currículo em formato padrão, pronto para impressão, facilitando a entrega em empresas da cidade. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura, na aba Serviços, ou diretamente pelo endereço http://pat.holambra.sp.gov.br.

Quem preferir pode buscar atendimento presencial no Espaço Cidadão, ao lado da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.