Bom Jesus/Massuia Imóveis conquista título geral da 49ª MEG em Mogi Guaçu

Equipe soma 364 pontos e levanta o troféu pela segunda vez na história da competição

A equipe Bom Jesus/Massuia Imóveis é a grande campeã da 49ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), em Mogi Guaçu. Com 364 pontos, a agremiação conquistou o título geral da competição pela segunda vez na história, repetindo o feito alcançado em 2018.

A cerimônia de encerramento foi realizada na noite de quinta-feira, 19 de março, reunindo cerca de 130 pessoas entre autoridades, atletas e dirigentes no salão social do Cerâmica Clube. O evento marcou o fim de mais uma edição da tradicional competição esportiva do município.

Na classificação geral, a equipe LA 12 ficou com o vice-campeonato, somando 328 pontos, seguida pelo Cerâmica Clube, que conquistou o terceiro lugar com 245 pontos. Outras equipes também se destacaram ao longo da competição, reforçando o alto nível das disputas.

Durante a solenidade, além dos troféus coletivos, também foram entregues premiações individuais para os destaques de cada modalidade, valorizando o desempenho dos atletas participantes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a MEG segue como um dos principais eventos esportivos da região, promovendo integração, competitividade e incentivo à prática esportiva.

A próxima edição já tem data para marcar um momento especial: em 2027, a Maratona Esportiva Guaçuana celebrará seu Jubileu de Ouro, completando 50 anos de história. O lançamento oficial está previsto para outubro de 2026, com abertura da competição em janeiro de 2027.

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