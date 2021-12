– Emprega Paulínia tem 108 vagas em aberto

A Prefeitura de Paulínia, por meio do Emprega Paulínia (EP) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 108 vagas de emprego em aberto, sendo que 40 são destinadas ao público feminino.

Confira abaixo.

Auxiliar de Cozinha – 10 vagas

Cozinheiro – 8 vagas

Auxiliar de Estoque – 2 vagas

Técnico de Nutrição – 2 vagas

Técnico de Manutenção – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Motorista de Transporte de Alimentos – 5 vagas

Líder de Cozinha – 1 vaga

Ax.de Limpeza – 7 vagas

Copeiro – 22 vagas

Confeiteiro – 1 vaga

Instaladora – 40 vagas (oportunidades destinadas às mulheres / necessário ter Habilitação B)

Vigia – 2 vagas (necessário ter Habilitação AB)

Açougueiro – 2 vagas

Auxiliar Administrativo de Departamento Pessoal – 2 vagas

Técnico em Nutrição – 4 vagas

Quem não é inscrito no EP, pode comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal, entre segunda e terça-feira, das 8h às 17h.

Os documentos necessários para novos cadastros são: CPF + RG + Título de Eleitor + Comprovante de Residência (deve estar no nome do candidato. Se o imóvel for alugado, trazer o contrato registrado em Cartório) + Carteira de Trabalho.

Os munícipes já cadastrados podem entrar em contato por telefone e se candidatar. Mais informações: 19 3874 5669