Empresa faz correção em assentamentos de paralelepípedos de rotatória – Itapira

A empresa responsável pela construção da rotatória da Avenida Brasil no cruzamento com a Rua Antônio Fávero, no bairro José Secchi, está fazendo a correção do assentamento dos paralelepípedos.

A correção está sendo realizada a pedido da Secretaria de Obras, que notou irregularidades no trabalho que havia sido executado, e não terá custos adicionais ao município. O assentamento deve ser concluído até o fim de semana.