Empresa finaliza instalação de vigas na ponte do São Dimas

A empresa responsável pela obra finalizou na tarde quarta-feira, 20/8, a colocação das vigas que darão suporte na ponte que liga a região do São Dimas ao Jardim Europa, próximo a Cime Cinderela. A nova via contará com ciclovia, passagem para pedestres e a pista que interligará as regiões.

A segunda ponte, já está instalada. O complexo viário contará com duas pontes e ligará os loteamentos Europa e Jardim São Dimas; travessia sobre o Córrego Santa Maria ligando o loteamento Europa ao loteamento Chácaras São João e Jardim São Dimas.

O Prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Marinho estiveram acompanhando as obras.