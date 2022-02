Empresa recruta motoboys para realização de entregas na região

Há 10 vagas abertas para Paulínia, Hortolândia, Sumaré e Jundiaí; sistema de entrega de comida em domicílio ocorre por meio de aplicativo

Aempresa de recrutamento Passalia Express está com 10 vagas abertas para motoboys em Paulínia e na região, nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Jundiaí. “Entregas via app Ifood com alta demanda e ganhos de até R$ 2.500 quinzenais”, destacou a selecionadora.

Os candidatos devem ter moto própria, CNH categoria “A” e carregador portátil. “Além de ser esforçado e pontual”, completou a empresa. Ela ressaltou como benefícios “pagamento quinzenal de R$ 1.500 chegando até R$ 2.500 por quinzena (dependendo do rendimento do entregador), dias e horários flexíveis e alta demanda de pedidos”.

O trabalho oferecido é totalmente por aplicativo. “Por sermos parceiros Ifood, temos restaurantes conveniados, perímetro bem extenso e alta demanda para quem está em nossas escalas”, explicou a Passalia Express. “Os ganhos vão de acordo com o desempenho e as taxas são calculadas pelo app”.

A Passalia Express informou que dá suporte aos entregadores. “Exclusivo e dedicado durante todo o horário comercial, oferecendo 100% do apoio sobre qualquer empecilho que possa ocorrer no dia a dia”, garantiu. “Aprovamos o cadastro em 24 horas”.

Os interessados devem ligar para os telefones (11) 99760-9020 ou (11) 96851-4280. Quem quiser saber mais um pouco da Passalia Express pode acessar as redes sociais da empresa: https://www.facebook.com/passaliaexpress/about ou https://www.instagram.com/passaliaexpress/.