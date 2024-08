Empresário inspira jovens da Fundação CASA de Mogi Mirim em palestra sobre identidade e propósito

Iniciativa no CASA Laranjeiras promove reflexão sobre sentido de vida e autoconhecimento

Os 40 adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA Laranjeiras, em Mogi Mirim, participaram, na última sexta-feira (23/08), de uma palestra inspiradora com Guilherme Tártaro, empresário e profissional da educação física. Tártaro, que já foi fisiculturista e agora comanda um estúdio voltado para a transformação de vidas por meio da atividade física, compartilhou sua história de superação e sucesso com os jovens.

Com tema “Identidade e Propósito”, a palestra foi conduzida de maneira envolvente, com Tártaro enfatizando a importância de se manter focado, estudar e agir de forma consciente. Durante a dinâmica realizada, os adolescentes foram convidados a refletir sobre seus sonhos e objetivos, escrevendo no papel aspirações como construir uma família, ter paz e viver com felicidade.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, essa palestra foi essencial para mostrar aos jovens que, com dedicação e foco, é possível alcançar grandes conquistas. “A história do palestrante reflete a capacidade de transformação que todos nós possuímos. Para nossos adolescentes, ouvir uma trajetória de sucesso tão próxima da realidade deles é um grande incentivo para que eles acreditem em suas próprias capacidades e busquem seus sonhos de maneira consciente”, destacou.

O diretor do CASA Laranjeiras, André do Amaral Maia, por sua vez, ressaltou o impacto positivo que palestras como essa trazem para os adolescentes. “A participação ativa dos meninos, ao exporem seus sonhos e se identificarem com a história do palestrante, reforça a importância de proporcionarmos momentos que os motivem a refletir sobre seu futuro e suas escolhas”, afirmou.

A palestra foi mais um passo na missão da Fundação CASA de oferecer oportunidades de reflexão e crescimento pessoal aos jovens em medida socioeducativa, fortalecendo a convicção de que é possível reescrever suas histórias com novas perspectivas.