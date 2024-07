Empresários confirmam construção do Hotel ibis em Mogi Guaçu

A construção do ibis Mogi Guaçu foi confirmada ao prefeito Rodrigo Falsetti na tarde desta terça-feira, dia 2 de julho, quando representantes das empresas envolvidas foram recebidas no Gabinete do chefe do Executivo. A unidade será construída na área do Boulevard Shopping, na região central da cidade, e tem prazo de conclusão de 30 meses.

A companhia francesa Accor, a SM Hotéis e a Construtora Souza Maria, em parceria com o Big Bom, são os responsáveis pelo projeto guaçuano que prevê um hotel de sete andares e 126 apartamentos. O investimento ultrapassa os R$ 32 milhões, sendo o início da obra previsto para o dia 1º de setembro. A expectativa é de que o empreendimento oferte 24 empregos diretos, além de outros indiretos.

“A Accor continua com a expansão de suas marcas econômicas no país e teremos um ibis em Mogi Guaçu totalmente moderno. Será um hotel de negócios durante a semana e atenderemos a demanda que existe por conta dos eventos realizados e das empresas já instaladas ou que estão para chegar”, comentou o diretor de desenvolvimento para Franquias Brasil da Accor na divisão Premium, Midscale & Economy, Rômulo Silva.

A Accor é a operadora, sendo a SM Administradora de Hotéis juntamente com o Big Bom responsáveis pelo investimento. O CEO da empresa, Antonio de Souza Maria, comentou sobre a parceria entre as empresas. “A SM Administradora de Hotéis e Condomínios teve início de suas atividades há aproximadamente 10 anos. E essa parceria com a Accor vem se consolidando em todos estes anos de atuação”, reforçou.

O prefeito Rodrigo Falsetti, ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, agradeceu a confiança dos empresários e ressaltou que os setores da Prefeitura estão à disposição. “Eu agradeço por vocês acreditarem na cidade, no potencial dela. Tenho dito sempre que Mogi Guaçu é uma cidade de oportunidades e novos investimentos somente provam o que estão dizendo e comprovando”, ressaltou o chefe do Executivo.