Emy Maziero lança a primeira música emprojeto solo

A produção musical do single é de Juninho Sarpa, da JR Estúdis. A produção executiva ficou a cargo de Henrique Cavallari (Presuntinho). A faixa ganhou um lindo clipe que teve a direção de Leonardo Nemésio, da CH PhotoVideo. No clipe, gravado na Paioça do Caboclo, em Campinas, Emy aparece interpretando a canção, esbanjando todo o seu talento.

EMY MAZIERO

Emelyn Calvo Maziero, cantora sertaneja, com uma voz feminina marcante, cristã e dona de um carisma que é só dela, o que fez conquistar uma legião de fãs por todo o Brasil. A ex-vocalista do Villa Baggage é conhecida por todos como “Emy Maziero” abreviação escolhida pelos seus próprios fãs.

Natural de Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, iniciou sua carreira como cantora aos 10 anos de idade, sendo descoberta em um curso da agência Talentos Brilhantes. Começou a se apresentar em desfiles, programas de televisão locais e eventos organizados pela agência quando criança.

Aos 14 anos chegou até a final no quadro “A Mais Bela Voz do Brasil” no Programa Sabadaço, da Rede Bandeirantes. A atração era comandada pelo apresentador Gilberto Barros. Aos 15 anos se apresentou por algumas vezes no quadro “Jovens Talentos” do Programa Raul Gil, da Rede Record.

Nesta mesma época iniciou aulas de canto com o renomado Professor Wilson Gava, aonde estudou e se especializou por quase cinco anos. Prestes a completar 18 anos, ingressou na faculdade de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda concluindo o curso em 2010.

E, neste mesmo período, iniciou projetos com bandas próprias. Logo após, entrou como vocalista em uma banda baile a qual permaneceu por quase dois anos. Iniciou também um aprimoramento vocal com o Preparador Bruno Oliveira onde estudou por mais de quatro anos. Em seguida recebeu junto com Nuto e Gui o convite de um empresário para formarem algo diferente no cenário da música sertaneja, eis que surgiu o Trio Villa Baggage.

Por 10 anos Emy interpretou diversas canções que embalaram os corações do Brasil. Gravaram juntos o CD “Abelha Sem Mel”, o DVD “Do Nosso Jeito” e o “Villa Baggage Acústico” dividindo canções com grandes artistas do cenário nacional, e interpretando grandes sucessos compostos pelos seus parceiros como: “Abelha sem mel”, “Abrindo o coração”, “Localização”, “Chorando na Cclçada”, “Pijama de ursinho”, entre outros.