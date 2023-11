Encerramento das Comemorações do Mês do Idoso em Engenheiro Coelho é Marcado por Noite da Pizza e Baile Dançante

Da Redação

Na última sexta-feira, dia 27 de outubro, a comunidade de Engenheiro Coelho celebrou o encerramento das comemorações do Mês do Idoso com uma noite repleta de alegria e confraternização. O evento aconteceu no Salão Paroquial e foi marcado pela “Noite da Pizza” seguido de um animado baile dançante, reunindo os idosos da cidade para celebrar a experiência e a vitalidade da melhor idade.

A festa foi organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e contou com a participação de membros do Grupo da Melhor Idade, além de voluntários e colaboradores que se empenharam para garantir uma noite inesquecível aos participantes.

Uma variedade de pizzas deliciosas estavam disponíveis para os presentes, proporcionando um ambiente de descontração e alegria. Os idosos puderam saborear as diversas opções de pizzas, que foram preparadas especialmente para o evento.

O encerramento das comemorações do Mês do Idoso em Engenheiro Coelho declarou mais uma vez o compromisso da cidade em proporcionar momentos de alegria e convívio para seus idosos. A noite da pizza e o baile dançante foram um sucesso, e a comunidade espera ansiosamente pelo próximo ano para celebrar novamente a experiência e a vitalidade da melhor idade.