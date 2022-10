Encerramento dos Jogos PROERD acontece nesta sexta-feira no Santa Sofia

Nesta quarta-feira, 19 de outubro, aconteceram no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, as disputas semifinais dos Jogos PROERD 2022.

No Futebol de Salão a Escola Humberto Piva venceu por 3 a 0 a Escola Professor José Jurandyr Piva, a Escola Professora Zulmar derrotou por 4 a 0 a Escola Professora Maria Elisa. Na Queimada, o Colégio Anglo cenceu por 10 a 6 a Escola Humberto Piva, e a Escola Airton Policarpo derrotou por 10 a 4 a Escola Maria Helena. Nas disputas do Cabo de Guerra, a equipe da Maria Elisa superou por 2 arranques a 0 a equipe do Colégio Anglo e o Humberto Piva também por 2 a 0 venceu o José Jurandyr Piva.

O encerramento dos Jogos PROERD 2022, acontece na noite dessa sexta-feira, 21 de outubro, com as disputas finais e premiação; 18h30 acontece a decisão do Futsal entre Humberto Piva x Zulmar; 19h20 final da Queimada entre Colégio Anglo x Airton Policarpo; 19h40 final do Cabo de Guerra entre as equipes do Humberto Piva x Maria Elisa, a partir das 20 horas será realizada a cerimônia de premiação.

Os Jogos PROERD de Pedreira tem o intuito de envolver e apresentar para as nossas crianças o Esporte, sendo organizado pela Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Pedreira, através de suas secretarias municipais de Educação e de Esportes e Lazer, contando com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Banco SICOOB, Ludi Sports, i9 Pedreira Artesanatos e Esporte Clube Santa Sofia.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP