Encontro de Motociclistas reunirá 17 bandas no Balneário Municipal

O 24º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira já tem data marcada. Integrando as celebrações de 73 anos do município e após dois anos sem ser realizado devido à pandemia da Covid-19, o evento voltará a agitar o Balneário Municipal entre os dias 21 e 24 de abril. Organizada pelo Liberdade Motoclube, a atração conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Encontro de Motociclistas teve início em 1996 e, desde então, se tornou um evento tradicional no município nogueirense. Para a edição deste ano, o público irá prestigiar shows de 17 bandas durante os quatro dias de festa, com apresentação de David Locutor. De acordo com a organização, o evento contará com uma área coberta com mais de 2000m², e com um espaço para camping (acampamento).