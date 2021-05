Encontro define estratégias turísticas voltadas para ciclistas

No início deste mês de maio o Secretário de Cultura e Turismo César Lupinacci e o Diretor de Cultura Ezequiel Barel Filho se reuniram com representantes da AIC (Associação Itapirense de Ciclistas) – dentre eles o Presidente Flávio Braga Cintra – para discutir ações turísticas voltadas para esse público alvo.

Durante o encontro, a Secretaria e a Associação falaram sobre as possibilidades de trabalharem de maneira conjunta, especialmente no que respeito à Rota 32, à preservação dos roteiros e eventos.

Tendo em vista que a realização de eventos ainda está suspensa em razão da pandemia do coronavírus, novos encontros com a AIC devem ocorrer posteriormente.