Encontro Municipal de Enfermagem de Amparo enfatiza dia do enfermeiro e valorização do profissional no SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Amparo, com apoio da Atenção Primária à Saúde, realizou no dia 14 de maio o 1º Encontro Municipal de Enfermagem em comemoração ao dia do enfermeiro.

Sob o tema “Valorização do trabalho em enfermagem no SUS” trouxe multidisciplinaridade de profissionais comprometidos com a excelência na prestação de cuidados de saúde.

O evento, sediado na Prefeitura de Amparo, reuniu diversos profissionais da área da enfermagem que desempenham papéis essenciais no sistema de saúde do município. Durante o encontro, foram abordados uma variedade de tópicos relevantes para o desenvolvimento profissional e aprimoramento dos serviços de saúde locais.

Um dos temas principais abordados durante o encontro foi “Feridas e Curativos na Atenção Primária à Saúde”.

A renomada profissional Alóide Ladeia Guimarães, seguido por apresentações da Dra. Danielle Kassada e Luis Roque Guidi Junior, abordaram a temática do impacto do cuidado da enfermagem na atenção primária de forma aprofundada e inovadora.

A atividade reafirma o compromisso da administração municipal em promover a valorização e reconhecimento dos profissionais de enfermagem, fundamentais para a eficiência e humanização do Sistema Único de Saúde (SUS).