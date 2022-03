Enfermeiras pedem apoio da Câmara para votação do piso da categoria em Brasília

Um grupo de enfermeiras esteve segunda-feira (7) na Câmara Municipal, onde se reuniram com os vereadores após a sessão legislativa. Na pauta do encontro, o pedido de apoio para que o Projeto de Lei 2564/2000, institui piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e que tramita na Câmara Federal, seja colocado em votação.

O Projeto de Lei foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato (Rede/RS) e foi aprovado pelo Senado Federal. A proposta estabelece piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros e valores proporcionais de 70% do valor para os técnicos e 50% auxiliares e parteiras, corrigidos pelo INPC (Índice de Preços ao Consumidor).

O texto em análise na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O relatório do PL 2564/2020 já foi aprovado por unanimidade no Grupo Técnico da Câmara, que calculou o impacto do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. O relatório de autoria do deputado Alexandre Padilha já está com o presidente da Casa, Arthur Lira, para decidir quando irá para votação. De acordo com estudos do GT, o impacto anual do piso da Enfermagem ficará na casa de R$ 16,3 bilhões.

As enfermeiras guaçuanas disseram que a proposta reconhece o valor da profissão. Elas destacaram o trabalho das profissionais na linha de frente no combate à Covid-19 e que o setor merece o respeito e o reconhecimento pelo serviço que prestam à toda sociedade. Além disso, ressaltaram o desgaste emocional do profissional, que lida com a luta entre a vida e a morte todos os dias. Portanto, é um trabalho de muita responsabilidade.

Os vereadores ratificaram o apoio ao segmento e se prontificaram a cobrar dos deputados de seus partidos a pressionarem a Mesa Diretora da Câmara Federal para que coloquem o PL para votação em plenário. Vale lembrar que no mês passado, elas já haviam pedido o apoio da deputada federal Carla Zambelli (PSL) quando da visita da parlamentar a Mogi Guaçu.