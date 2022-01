Engenheiro Coelho abre inscrições para 70 vagas no ‘Bolsa Trabalho’

Estão abertas as inscrições para 70 vagas do programa ‘Bolsa Trabalho’ em Engenheiro Coelho. O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho e tem como objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável.



Hoje, o município conta com 30 bolsistas, que trabalham em diferentes áreas da administração municipal. O programa oferece bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais.

A carga horária é de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

Inscrições

(o equivalente a meio salário mínimo) por pessoa. Os interessados devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre o programa, o candidato pode comparecer ao Banco do Povo, na rua Antônio Batistella, 221, Jardim São Paulo, em horário comercial.