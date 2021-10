Engenheiro Coelho atinge 77% da população vacinada com a primeira dose

De acordo com dados divulgados pelo VacinaJá, do Governo do Estado, Engenheiro Coelho atingiu a marca de 77,9% da população vacinada com a primeira dose.

O município possui 26.329 vacinas aplicadas no total. Sendo 15.927 primeiras doses, 9.957 segundas doses, 113 terceiras doses e 632 doses únicas.

Engenheiro Coelho segue vacinando moradores acima de 60 anos com a terceira dose, além de aplicar segundas doses em atraso e primeiras doses para quem ainda não se imunizou.