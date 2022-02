Engenheiro Coelho atinge mais de 75% da população vacinada com duas doses contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, contabilizou 76,43% da população com esquema vacinal de duas doses completos. Entre os que receberam apenas a dose inicial, o número chega a 84,8% da população. Os números da vacinação avançaram durante o fim de semana, após mais um mutirão de vacinação, realizado no sábado (12).

A vacinação infantil, porém, avança de forma lenta. Do total de crianças que podem receber a primeira dose, apenas 23% compareceram aos postos de vacinação. Com isso, a Vigilância em Saúde (VISA), vem adotando estratégias para aumentar a cobertura vacinal entre as crianças. “Estamos planejando aumentar os postos de vacinação disponíveis durante a semana. Assim, os pais terão mais opções para acompanhar os filhos durante a vacinação”, afirmou Marli Antunes Vieira dos Reis, diretora da VISA.



A Prefeitura Municipal reafirma que segue as orientações das autoridades sanitárias municipal, estadual e nacional, em relação a aplicação das vacinas contra Covid-19. Reforça, também, a nota divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em que afirma que as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela agência para aplicação no Brasil são eficazes e seguras.

“As vacinas Covid-19 foram desenvolvidas usando métodos científicos que já existem há décadas. As vacinas continuam sob o monitoramento de segurança mais intensivo da história mundial em diferentes países com forte estrutura de regulação”, diz a nota da Anvisa.

A vacinação infantil começou em Engenheiro Coelho no dia 18 de janeiro com as crianças com comorbidades. No dia 20, com a aprovação da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi possível a ampliação da vacinação para outras faixas etárias.

Pré-cadastramento

A VISA também recomenda o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br para a campanha infantil. O preenchimento do formulário digital é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento, evitando filas e aglomerações.

Para cadastrar os filhos, pais e responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário. Se o processo não puder ser feito pela internet, os pais não precisam se preocupar, pois o cadastro completo poderá ser feito presencialmente nas unidades de vacinação.