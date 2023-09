Engenheiro Coelho: Compromisso com a Natureza no Dia da Árvore

A Prefeitura de Engenheiro Coelho demonstra seu compromisso com o meio ambiente e a educação ambiental ao realizar um evento especial em comemoração ao Dia da Árvore, agendado para o próximo dia 21 de setembro, às 14h. Este evento será uma colaboração entre as Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Educação.

O destaque deste dia será o plantio de 100 árvores na área de preservação do bairro Jardim Mercedes. O plantio de árvores nativas é uma ação fundamental para o equilíbrio ecológico, a qualidade do ar, a conservação da biodiversidade e a manutenção dos recursos naturais. Além disso, contribuirá para tornar Engenheiro Coelho um lugar mais verde e agradável para seus moradores.

Por esses e outros motivos, Engenheiro Coelho é reconhecida como uma cidade amiga do meio ambiente. Este evento não se limita a ser apenas uma celebração do Dia da Árvore; é também um lembrete da responsabilidade que todos nós temos na preservação do meio ambiente. Plantar árvores não é apenas um gesto simbólico, mas uma ação concreta que contribui para um futuro mais sustentável e saudável para as gerações futuras.

Segundo o Prefeito Dr. Zeedivaldo, este é um momento em que a preocupação com as questões ambientais se torna cada vez mais evidente. Nossa iniciativa pode servir como inspiração para outras comunidades e reforçar a importância de pequenos gestos, como o plantio de árvores, que podem fazer uma grande diferença em prol do nosso planeta. Portanto, esta é uma maneira louvável de comemorar o Dia da Árvore e promover a conscientização ambiental na comunidade local.